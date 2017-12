BOEKAREST – ‘Roemenië heeft een groot staatsman verloren’. Dat zei president Klaus Iohannis dinsdag in een verklaring naar aanleiding van het overlijden van koning Mihai.

“Ons land is in rouw. In alles wat hij deed stelde koning Mihai zijn hele leven in dienst van ons land, dat hij met waardigheid en verantwoordelijkheid tot het laatste uur heeft gediend. Ik roep iedereen op de kracht en wijsheid te hebben om de verdiensten van Mihai te eren”, aldus Iohannis op Facebook.

De president, die na zijn verkiezing meteen op audiëntie ging bij de koning, had eerder dinsdag na een bijeenkomst met EU-ambassadeurs al gezegd dat Roemenië “een van zijn grootste persoonlijkheden had verloren. Iedereen die letterlijk de geschiedenis van het land had geschreven.”

Volgens Klaus Iohannis was het een ‘droevige dag voor Roemenië en alle Roemenen’. Hij voegde eraan toe dat de staat zorg zou dragen voor een passende uitvaart en dat er ook dagen van nationale rouw zullen worden afgekondigd.

Kroonprinses Margareta sprak in een videoboodschap van een ‘persoonlijk en nationaal verlies’. Haar vader had gedurende negen decennia zijn leven toegewijd aan Roemenië, en hij had door zijn vastberadenheid en strenge principes geschiedenis geschreven en uiteindelijk zowel facisme als communisme – “het kwaad van de afgelopen eeuw” – overwonnen, aldus Margareta.