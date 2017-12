BOEKAREST – Koning Mihai, de laatste koning van Roemenië, is overleden. De 96-jarige Mihai, die tot eind 1947 op de Roemeense troon zat, stierf in Zwitserland, zo heeft het Roemeense hof bekendgemaakt.

Vorig jaar werd bekend dat Mihai leed aan leukemie en huidkanker. Hij trok zich daarom terug uit het openbare leven. In de afgelopen maand verslechterde zijn gezondheidstoestand. Zo kon hij niet meer zelfstandig bewegen en probeerden de artsen vooral te voorkomen dat Mihai nog pijn had.

Koning Mihai was twee keer koning van Roemenië. Eerst als kleuter tussen 1927 en 1930 en later opnieuw na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1947 kwam er een einde aan zijn regeerperiode toen de communisten hem verdreven.

Ana

Als koning in ballingschap bleef hij echter zijn taken vervullen. Eind jaren negentig werd Mihai ingezet als speciaal pleitbezorger toen Roemenië toetreding zocht tot de NAVO. In die hoedanigheid was hij in april 1997 in Den Haag, waar hij ook werd ontvangen door koningin Beatrix.

Mihai verloor vorig jaar augustus zijn echtgenote koningin Ana, met wie hij 68 jaar was getrouwd. Mihai en Ana leerden elkaar in november 1947 kennen op de bruiloft van de Britse prinses Elizabeth en prins Philip. De koning was de enige van de toen regerende en aanwezige koningen die nog in leven was. Ook was hij een van de laatste overlevenden van mensen die regeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mihai en Ana, in het Westen vaak Michael genoemd, kregen vijf dochters.