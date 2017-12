BOEKAREST – Kroonprinses Margareta van Roemenië, die nu hoofd is van het niet regerende koningshuis, zal dinsdagavond een verklaring afleggen naar aanleiding van het overlijden van haar vader koning Mihai.

Volgens Roemeense media wordt woensdag meer bekend over de uitvaart van de koning die in zijn residentie in Zwitserland, waar hij jarenlang met zijn gezin in ballingschap heeft gewoond, is gestorven.

De verwachting is dat het stoffelijk overschot nog deze week uit Aubonne wordt overgebracht naar het koninklijk kasteel Peles, in Sinaia ten noorden van Boekarest. Daarna kan het Roemeense publiek afscheid nemen van de koning in de Troonzaal van het koninklijk paleis in Boekarest. De uitvaart vindt plaats in de nieuwe kathedraal van Curtea de Arges, waar vorig jaar al koningin Ana is bijgezet.