BOEKAREST – De uitvaart van de dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden koning Mihai is op zaterdag 16 december. Dat melden Roemeense media op basis van goed ingelichte bronnen bij het paleis. Het stoffelijk overschot wordt naar verwachting op 13 december overgebracht van Zwitserland naar Roemenië.

De bevolking krijgt twee dagen de tijd om afscheid te nemen van de koning die Roemenië tweemaal regeerde, van 1927 tot 1930 – als kleuter onder een regentschap – en van 1940 tot 1948, toen het communistische bewind hem verjoeg. Als dat laatste niet was gebeurd, dan was Mihai de langst regerende monarch ter wereld geweest.

Bij het diamanten regeringsjubileum van koningin Elizabeth in 2012 kreeg hij de ereplaats naast de Britse koningin. Die rangschikte haar koninklijke gasten naar regeringstijd. Mihai was volgens die logica in 1940 begonnen, en nooit afgetreden, en zat daarom naast Elizabeth. Aan haar andere zijde zat de Bulgaarse koning Simeon, die als zesjarige in 1943 op de troon kwam en ook nooit aftrad.

Voor de Queen was het extra bijzonder om de Roemeense koning bij haar regeringsjubileum te hebben. Hij was immers in 1947, een maand voor dat hij zijn land werd uitgezet, aanwezig bij haar huwelijk en in 1953 woonde hij als koning-in-ballingschap haar kroning bij.