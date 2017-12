LONDEN – De Britse prinsen William en Harry kunnen volgende week als een van de eersten de nieuwe Star Wars-film bezichtigen. De broers zijn volgende week aanwezig bij de Europese première van The Last Jedi in The Royal Albert Hall in Londen, kondigde Kensington Palace dinsdag aan.

Het is geen geheim dat William en Harry liefhebbers van Star Was zijn. Vorig jaar bezochten de twee gezamenlijk de filmset in de Londense Pinwood Studio’s. De prinsen kregen er een rondleiding en mochten ook met een aantal filmattributen ‘spelen’. Zo vochten de broers een heus lightsabergevecht uit.

Vorige maand werd bekend dat het daar niet bij bleef. William en Harry hebben namelijk een klein rolletje in The Last Jedi. Ze spelen een van de vele Stormtroopers, maar zijn niet herkenbaar in hun witte pak.