LONDEN – Koningin Elizabeth heeft woensdag een deel van de viering van het 150-jarig jubileum van de Scripture Union bijgewoond. De koningin was aanwezig bij een dienst in de St Mary’s Church in Noord-Londen.

De Scripture Union zet zich in om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de Bijbel. De stichting is wereldwijd actief in 120 landen, waar het een breed scala aan activiteiten en initiatieven organiseert en ondersteunt.

Tijdens de dienst werd onder meer opgetreden door de klassieke zangeres Katherine Jenkins, een koor van schoolkinderen en het All Souls Orchestra. De dienst werd opgenomen door de BBC en zal later te zien zijn in het programma Songs of Praise.