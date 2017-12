LONDEN – Prins William en zijn echtgenote Kate gingen woensdag samen op pad om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid van kinderen. De hertog en hertogin kwamen daarvoor naar een mediacongres in Manchester, waar William een toespraak gaf.

Op het congres zijn vertegenwoordigers uit meer dan dertig landen samen om te praten over de impact van digitale mediatechnologieën op kinderen. William en Kate spraken er met de afdeling kinderprogramma’s van de BBC. Die werkt met panels om kinderen met programmamakers in contact te laten komen, zodat kinderen kunnen vertellen wat ze van nieuwe programma’s vinden.

Kate deed mee aan een workshop met de makers van de Britse versie van Sesamstraat. William woonde ondertussen een besloten bijeenkomst bij die in het teken stond van cyberpesten. Online pesten is volgens William een ernstige bedreiging voor een gelukkige en gezonde kindertijd. Hij is met een taskforce op zoek naar een algemene tool waarmee kinderen pestgedrag kunnen melden als ze het zien of ervaren.

Aanslag

William begon zijn toespraak met het uitspreken van zijn bewondering voor de kracht van Manchester na de aanslag in mei waardoor 22 mensen omkwamen. ”Manchester heeft een zwaar jaar achter de rug. Ik ben persoonlijk onder de indruk van de manier waarop de mensen van Manchester hun moed tonen en elkaar steunen. Deze gemeenschap is een geweldig voorbeeld voor ons allemaal”, zei William.

William en Kate verwachten in het voorjaar hun derde kind. ”Catherine en ik horen bij de ouders van de eerste generatie kinderen die volledig digitaal ondergedompeld wordt. Er zijn veel redenen om optimistisch te zijn over de impact van technologie op de kindertijd. Wat we echter niet kunnen doen is doen alsof de impact van digitale media louter positief is en dat we alles begrijpen. We leggen de krachtigste informatietechnologie in de menselijke geschiedenis in de handen van onze kinderen, maar we begrijpen de impact ervan op volwassenen niet. Laat staan de impact die het op kinderen heeft.”