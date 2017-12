Drukke laatste dag Carl Philip in Hong Kong

HONG KONG – Prins Carl Philip heeft zijn driedaagse bezoek aan Hong Kong afgesloten. Op de laatste dag bezocht de Zweedse Royal het Hong Kong Science and Technology Park.

Voorafgaand aan het bezoek had Carl Philip een ontmoeting met regeringsleider Carrie Lam. Die vertelde over zijn ambitie om van Hong Kong een bruisende ontmoetingsplaats te maken voor culturele en creatieve bedrijven.

Het Hong Kong Science and Technology Park is een goed voorbeeld van de ambitieuze plannen van Lam. In de campus zijn zeshonderd bedrijven gehuisvest. De prins nam een kijkje bij een bedrijf dat nauw samenwerkt met het Karolinska Instituut.

In de middag liet de Zweedse prins zich nog even zien bij de Business & Design Week om daar het Zweedse paviljoen te openen. Ook bezocht hij de opening van een fototentoonstelling van Johan Bävman. Die portretteerde Zweedse vaders.

Carl Philip sloot zijn bezoek aan Hong Kong af met deelname aan een seminar over design en creativiteit.