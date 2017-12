OSLO – Ari Behn, de ex-man van prinses Märtha Louise van Noorwegen, heeft in een interview met een radiostation verteld dat acteur Kevin Spacey hem tijdens een gala in zijn kruis gegrepen zou hebben. Het voorval zou zijn gebeurd tijdens een diner van het Nobelprijscomité in Oslo dat werd georganiseerd door Spacey en Uma Thurman.

“We hadden een fijn gesprek”, vertelt de nu 46-jarige Behn. “Na vijf minuten zei hij: laten we buiten een sigaret gaan roken. Toen hij dat vroeg, greep hij met zijn hand onder de tafel in mijn kruis.” De toenmalige echtgenoot van prinses Märtha Louise, die niet rookt, ging niet op de uitnodiging in.

Spacey is in Hollywood persona non-grata sinds meer dan tien mannen hem hebben beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Het eerste verhaal werd gedaan door acteur Anthony Rapp, bij wie Spacey zich opdrong toen Rapp 14 jaar oud was. Spacey is sinds alle onthullingen uit de hitserie House of Cards gezet en uit de nieuwe film All the Money in the World, waarvan de opnames al klaar waren, geknipt.

Ari Behn en prinses Märtha Louise trouwden in 2002, zij hebben samen drie kinderen. Het paar kondigde vorige jaar aan uit elkaar te gaan.