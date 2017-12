Ed Sheeran heeft donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen. De zanger kreeg op Buckingham Palace uit handen van prins Charles zijn MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire).

Ed, die voor de gelegenheid strak in pak verscheen, werd onderscheiden voor zijn bijdrage aan de muziekindustrie en zijn liefdadigheidswerk. Aan de verzamelde pers liet de zanger na afloop zijn lintje zien en zei hij dat zijn opa, die donderdag precies vier jaar geleden overleed, waarschijnlijk erg trots op hem zou zijn geweest. Ook liet hij weten dat hij graag op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle wil spelen, mocht hij daarvoor gevraagd worden.

Voor Ed is het lintje de afsluiting van een buitengewoon succesvol jaar. Wereldwijd verkocht hij miljoenen exemplaren van zijn album ÷ en scoorde hij hits met nummers als Shape Of You en Galway Girl. Ook mocht de 26-jarige zanger het prestigieuze Glastonbury-festival afsluiten.