De originele versie van de memoires van de voormalige Japanse keizer Hirohito hebben op een veiling in New York omgerekend 233.000 euro opgebracht. In het geschrift doet de keizer uit de doeken hoe zijn land in de Tweede Wereldoorlog geraakte.

De nalatenschap, ook wel bekend als Keizerlijke Monoloog, is door een bediende van Hirohito opgeschreven, de diplomaat Terasaki Hidenari. De Verenigde Staten verzochten de Japanse keizer in 1946 zijn terugblik op te schrijven. De memoires werden gepubliceerd in 1990, een jaar nadat Hirohito was overleden.

De waarde van het manuscript was vooraf geschat op maximaal 127.000 euro, aldus de BBC. De keizer schrijft dat hij geen keuze had dan de beslissingen van zijn kabinet te volgen, waardoor zijn land in oorlog raakte. Historici zijn het nog altijd niet eens over de precieze rol van de keizer in de oorlog.

Hirohito (1901-1989) was de 124e keizer van Japan. Het is niet bekend wie zijn memoires, vervat in twee notitieboeken, heeft gekocht.