UTRECHT – Het Oranje Fonds bestaat vijftien jaar en viert dat donderdag, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst ‘Morgen is vandaag’ is ruimte voor een terugblik en staan de ontwikkelingen van het fonds voor de komende jaren centraal.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen het Oranje Fonds in 2002 als huwelijksgeschenk aangeboden. Sindsdien zijn ze beschermpaar. Het Oranje Fonds steunt sociale activiteiten met acties, geld, kennis en aandacht. Willem-Alexander en Máxima bezoeken regelmatig initiatieven, steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en reiken jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.

In DeFabrique in Utrecht komen relaties en vertegenwoordigers van de sociale initiatieven bijeen. Willem-Alxander bezoekt het inspiratieplein, waar hij in gesprek gaat met diverse sociale initiatiefnemers. Op dit plein kunnen de 750 aanwezigen kennismaken met elkaars initiatieven, workshops volgen en lezingen bijwonen.