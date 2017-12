LONDEN – Prins Charles heeft zanger Ed Sheeran donderdag een van de hoogste Britse Koninklijke onderscheidingen gegeven. De zanger van Shape of You werd gekroond tot lid van de Most Excellent Order of the British Empire tijdens een ceremonie in Buckingham Palace.

De 26-jarige Sheeran was op Spotify in 2017 de meest gestreamde artiest ter wereld. Zijn derde album, Divide, stond overal ter wereld hoog in de hitlijsten. Het lied Shape of You was een grote hit.

Daarnaast verleent de Britse zanger zijn medewerking aan een groot aantal goede doelen, zoals steun voor kinderen, de strijd tegen armoede en bewustwording voor aids en hiv.

Sheeran liet journalisten tijdens een kort gesprek na de ceremonie weten dat zijn grootvader vooral trots zou zijn. “Hij was een groot fan van het Britse koningshuis, verzamelde allerlei parafernalia en afbeeldingen. Hij stierf op deze dag vier jaar geleden. Dat maakt het extra bijzonder”, vertelde de zanger de BBC.