HONG KONG – Prins Carl Philip is blij dat de doopplechtigheid van zijn zoon prins Gabriel goed is verlopen. Dat zegt de Zweedse royal in een lang interview met de krant Expressen. “Het werd precies zoals we hadden gehoopt”, zei hij.

Gabriel werd vorige week vrijdag gedoopt. Vooraf was er wel het een en ander te doen over de plechtigheid omdat die anders was dan andere koninklijke doopplechtigheden. Zo was de aartsbisschop verhinderd en moest het gezelschap een andere wandeling maken van de kerk naar het koninklijk slot. Ondanks dat vond Carl Philip de plechtigheid geweldig. “Alles pakte uit zoals we hadden gehoopt. De muziekstukken sloten mooi op elkaar aan en Sofia en ik zijn daar erg blij en dankbaar voor.”

Veel tijd om na te genieten had de prins niet. De afgelopen dagen verbleef hij in Hong Kong. Daar bezocht hij allerlei bedrijven en instellingen en was hij te gast op de Business & Design Week om daar het Zweedse paviljoen te openen. Zijn bezoek heeft volgens de prins veel opgeleverd voor het Zweedse bedrijfsleven. Enkele bedrijven hebben samenwerkingscontracten getekend met branchegenoten in Hong Kong en dat levert ze veel mogelijkheden op volgens de prins.

Donderdag was de laatste dag van het driedaagse bezoek. Ook nu heeft Carl Philip weinig tijd om bij te komen van de hectische reis, zoals hij zijn trip omschrijft. Zondag is hij, samen met de andere leden van de koninklijke familie, bij de uitreiking van de Nobelprijzen.