KOPENHAGEN – Kroonprins Frederik verheugt zich op het Multisport World Championships Festival dat in de zomer van het volgend jaar in zijn land Denemarken wordt gehouden. Dat zei de sportieve royal bij de bekendmaking van het feit dat hij beschermheer wordt van het evenement.

Tijdens het evenement houden vijf sporten hun wereldkampioenschappen. Het gaat om duatlon, cross triatlon, aquathlon, aquabike en de langeafstandstriatlon. De wedstrijden worden tussen 6 en 14 juli gehouden op het eiland Funen. De steden Odense, Middelfart en Svendborg zullen als gastheer optreden. “Het parcours loopt dwars door stedelijke gebieden en de natuur. Svendborg kan trots zijn op wat de stad de deelnemers aan gaan bieden.”

Frederik is dolblij dat het evenement naar Denemarken komt. “Ik ben een gelukkige triatleet”, zei hij dan ook. “Funen is de perfecte plek voor de wedstrijden en wij Denen zijn in staat een goed georganiseerd evenement neer te zetten.”

Frederik heeft al even gefietst op het parcours dat in Svendborg is uitgezet en daar is de kroonprins zeer enthousiast over. Of hij mee gaat doen is nog niet duidelijk. De kroonprins draait zijn hand niet om voor een triatlon en ook een ironman, een supertriatlon, kan hij aan. Dat deed hij al eens in 2013 in Kopenhagen.