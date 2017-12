OSLO – Het Noorse kroonprinselijk paar Haakon en Mette-Marit hebben een bezoek gebracht aan een speciaal afvalverwerkingsbedrijf in Oslo. Daar zijn speciale werkplekken voor ex-verslaafden.

Er werken vijftien ex-verslaafden in het bedrijf. Die gingen samen met Haakon en Mette-Marit op pad om vuilnis op te halen bij particulieren en bedrijven. Het gaat dan om glas, papier en metalen. De medewerkers scheiden het afval en dat wordt dan weer aangeboden bij grote afvalverwerkingsbedrijven. Zo hoopt Svein, zoals het bedrijf heet, geld te verdienen om de medewerkers te betalen. Vooralsnog lijkt dat te lukken.

Het kroonprinselijk paar hielp en handje met het ophalen en het sorteren van het afval. Nadat al het werk was gedaan, gingen Haakon en Mette-Marit nog even de kantine in om met enkele werknemers te praten en een hapje te eten.