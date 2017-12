TOKIO – Het Japanse kabinet is officieel akkoord gegaan met het voorstel dat keizer Akihito in 2019 troonsafstand kan doen. De goedkeuring was slechts nog een formaliteit. Vorige week besloot een speciale commissie, geleid door premier Shinzo Abe, dat de 83-jarige keizer kan terugtreden.

De abdicatie van Akihito zal op 30 april 2019 plaatsvinden. Zijn oudste zoon, de 57-jarige kroonprins Naruhito, neemt een dag later plaats op de chrysantentroon. In het najaar van 2019 vindt vermoedelijk de ceremonie plaats die daarbij hoort, de zogeheten Sokui no Rei. De Japanse bevolking kan dat uitgebreid vieren, want de regering is van plan om tien opeenvolgende feestdagen in te plannen rond de inauguratie.

Naar verwachting wordt medio 2018 bekend welke naam het nieuwe tijdperk krijgt dat ingaat zodra Naruhito keizer is. Een tijdperk duurt in Japan altijd zolang als een keizer op de troon zit. De huidige Heiseiperiode begon op 8 januari 1989, de eerste dag na de dood van keizer Hirohito.

Gezondheid

Het is de eerste keer in tweehonderd jaar dat een Japanse keizer aftreedt. Akihito maakte vorig jaar kenbaar dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maken zijn plichten te vervullen. De keizer onderging al eens een hartoperatie en is behandeld voor prostaatkanker.

Akihito zal 85 jaar zijn als hij afstand doet van de troon. Hij is dan precies 30 jaar keizer geweest.