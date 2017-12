DÜSSELDORF – Koningin Mathilde heeft vrijdagavond in Düsseldorf de Duitse Duurzaamheidsprijs in ontvangst genomen. De Belgische koningin krijgt de prijs voor “haar betrokkenheid bij sociale en humanitaire projecten”, via onder meer het Koningin Mathildefonds en Unicef.

De stichting achter de “Deutscher Nachhaltigkeitspreis” had eerder deze week al bekendgemaakt dat ze koningin Mathilde de onderscheiding zou geven. Bij de uitreiking in Düsseldorf hield de koningin ook een korte toespraak. Daarin pleitte ze er onder meer voor het betrekken van jongeren bij het nastreven van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

“De voornaamste belanghebbenden van de ontwikkelingsagenda zijn de burgers en leiders van morgen: de jongeren. Laten we luisteren naar hen, naar hun bezorgdheden, hun verwachtingen en hun aspiraties. Hun inbreng en hun engagement zijn essentieel voor een duurzame toekomst.”

De koningin beklemtoonde ook dat het belangrijk is iedereen toegang te geven tot onderwijs en gezondheidszorg. “Zonder onderwijs en gezondheidszorg blijven wereldwijde werkgelegenheid en voorspoed een onmogelijke droom”, zei ze. “Investeren in ontwikkeling betekent, in de eerste plaats, investeren in mensen. Wanneer we praten over duurzaamheid moeten we mensen altijd op de eerste plaats zetten.”