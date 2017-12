Verkopers van de daklozenkrant in Oslo wachtte maandagochtend een grote verrassing. Op het kantoor waar ze iedere ochtend om 9.00 uur uur hun stapeltje kranten ophalen, werden ze verwelkomd door de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit.

De speciale gasten serveerden even later ook koffie en hapjes in het kantoortje van daklozenkrant =Oslo, waar verkopers vaak even bijkomen van de kou op straat. Zij verkopen dankzij de kersteditie van =Oslo tijdens de feestdagen extra veel, leerde Haakon nadat hij een praatje met een van hen had aangeknoopt. Dat is goed nieuws voor de verkopers, want van de opbrengt van ieder verkocht exemplaar krijgen ze zelf de helft.

Het echtpaar bezocht later op de dag een een nieuw project van =Oslo, het koffietentje =Coffee. De barista’s die hier in de dagelijkse behoefte aan cappucino’s, espresso’s en macchiato’s voorzien, komen elders om verschillende redenen amper aan werk. Vanwege die afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen ze eerst een uitgebreide opleiding.

Haakon en Mette-Marit lieten zich het bakje troost goed smaken. De kroonprins raadde de koffiebar van harte aan en zijn vrouw prees de gezellige sfeer.