Koningin Letizia verblijft van maandag tot en met donderdag in Senegal. Het werkbezoek van de Spaanse koningin staat in het teken van de Spaanse inspanningen die gericht zijn op de bevordering van democratie, plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid en de mensenrechten in het Afrikaanse land.

Letizia bezoekt verschillende projecten in de Senegalese hoofdstad Dakar en Ziguinchor, de grootste stad van het zuiden.

Koningin Letizia wordt maandagmiddag verwacht op de luchthaven van Dakar, waar ze zal worden ontvangen door Marème Faye Sall, de echtgenote van de president Macky Sall.