OSLO – De Noorse prinses Märtha Louise voelde zich in haar jeugd eenzaam en anders dan andere kinderen. De prinses, het oudste kind van koning Harald en koningin Sonja, is hoogsensitief en daar heeft ze een boek over geschreven. Een hoogsensitief persoon is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels van buitenaf.

Vijf jaar geleden deed Märtha Louise een zogeheten HSP-test. De test werd in de jaren negentig opgesteld door de Amerikaanse psycholoog Elaine Arons. Die introduceerde de term hoogsensitief. “Toen de uitslag kwam, vielen veel dingen op zijn plaats”, zegt de prinses in een gesprek met de Zweedse krant Expressen. Ze zegt beter te begrijpen waar haar gevoelens uit haar jeugd vandaan kwamen.

Samen met vriendin Elisabeth Nordeng schreef Märtha Louise haar boek waarin ze over haar jeugdervaringen vertelt. Ook beschrijft ze hoe het is om hoogsensitief te zijn. “Ik hoop dat mensen die het ook zijn zich herkennen in onze verhalen”, zegt de prinses. “En dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze alleen zijn.”

Hoewel Märtha Louise het oudste kind is van Harald en Sonja is de prinses geen troonopvolgster. Dat komt omdat ze een eigen bedrijf heeft. De koning vond het niet wenselijk dat een toekomstige regent in het bedrijfsleven zit en besloot aan het begin van deze eeuw niet Märtha Louise maar haar jongere broer Haakon te kiezen als directe troonopvolger. De prinses in nu vierde in de lijn van de Noorse troonopvolging.