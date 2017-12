OSLO – Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben het speciale concert voor de Nobelprijs voor de Vrede bijgewoond. Zara Larsson was een van de artiesten die optraden. De Zweedse zangeres opende het concert.

Het kroonprinselijk paar had de kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus meegenomen naar het evenement in Oslo.

ICAN, de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens, kreeg dit jaar de Nobelprijs en daarom werd er tijdens het concert stilgestaan bij de vernietigende kracht van kernwapens. De voorzitter van ICAN hield een toespraak en op het podium was een piano te zien die de atoombom op Hiroshima in 1945 schadevrij is doorgekomen.