Den Haag is de Hofstad van Nederland. Hier hebben al meer dan 400 jaar meerdere generaties Oranjes een thuis gevonden. Vanzelfsprekend ademt Den Haag deze rijke geschiedenis tot op de dag van vandaag.

Ook anno nu werken Oranjes in de Hofstad; zo zijn prinses Laurentien of koningin Máxima zomaar te spotten ‘in het wild’. Den Haag was en is de meest koninklijke stad van Nederland met vele historische monumenten, de aanwezigheid van woon- en werkpaleizen en vorstelijke routes. Vorsten geeft een aantal koninklijke tips.

Stadspaleis

Huis Huguetan aan het Lange Voorhout in Den Haag heeft een rijke koninklijke geschiedenis. Het stadspaleis werd in 1734 gebouwd voor een bankiersdochter en kreeg in 1813 de eerste koninklijke bewoner, toen het ging dienen als tijdelijke residentie voor koning Willem I. Ook de latere koning Willem II en zijn vrouw Anna Paulowna maakten er gebruik van.

Kloosterkerk

De Kloosterkerk is een protestantse kerk aan het Lange Voorhout en mag met recht ‘hofkerk’ genoemd worden. De banden van het Huis Oranje-Nassau met deze kerk gaan terug tot 1617, toen prins Maurits besloot om hier ter kerke te gaan. In 1625 lieten Frederik Hendrik en Amalia van Solms in deze kerk hun huwelijk inzegenen. Sindsdien kwamen vele generaties Oranje naar de Kloosterkerk. Koning Willem-Alexander deed in 1997 in deze kerk zijn geloofsbelijdenis en zijn dochter prinses Ariane werd er gedoopt op 20 oktober 2007.

Trouwkerk

De Grote of St. Jacobskerk behoort samen met het Binnenhof tot de oudste bebouwing van Den Haag. Vermoedelijk stond er al in de 13de eeuw een houten kerk op deze plek. Vanaf de zogenoemde Haagse toren is het uitzicht over de binnenstad prachtig. De Grote Kerk heeft een sterke band met het koningshuis: meerdere leden van koninklijke familie werden er gedoopt en koningin Wilhelmina, koningin Juliana, prinses Margriet en prins Constantijn zijn hier getrouwd.

Meer koninklijke wandeltips vindt u hier of bekijk de onderstaande video om wat inspiratie op te doen.