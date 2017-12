LONDEN – Het Britse hof heeft maandag eerdere berichten in de Roemeense media bevestigd dat prins Charles zaterdag aanwezig is bij de uitvaart van de vorige week overleden Roemeense koning Mihai. De verwachting is dat uit Spanje koningin Sofia naar Boekarest zal komen.

Koning Mihai was verwant aan zowel koningin Elizabeth als prins Philip, en was een volle neef van koningin Sofia. Mihai was in 1947 als koning aanwezig op de bruiloft van Elizabeth en Philip. Daar ontmoette hij ook zijn toekomstige vrouw prinses Ana van Bourbon-Parma, met wie hij een jaar later in Athene trouwde, als gast van Sofia’s ouders. Mihai was namelijk eind december 1947 door het communistische bewind het land uitgezet.

Het stoffelijk overschot van de koning is van zijn woning in het Zwitserse Aubonne overgebracht naar de orthodoxe kathedraal van Lausanne. Woensdag wordt het stoffelijk overschot naar Boekarest gevlogen. De Roemeense regering heeft vanaf donderdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd.