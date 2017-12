BOEKAREST – De vorige week overleden Roemeense koning Mihai is maandagmiddag in een plechtige gezamenlijke zitting van het parlement herdacht. Naast president Klaus Iohannis voerden ook de voorzitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden en premier Mihai Tudose het woord. Kroonprinses Margareta, aangeduid als hoedster van de kroon, sprak aan het slot een dankwoord uit.

“We hebben als natie een ouder verloren, daarom zijn we op deze moeilijke momenten in ons hart verenigd. De goedheid en vergeving van mijn vader versloegen al het kwaad van de vorige eeuw. Zijn wijsheid verzekerde de continuïteit van het land in tijden van ernstige afwijkingen van de natuurlijke loop van de wereld. Zelfs toen hij weg was uit het land, beschouwden de Roemenen hem als een helder baken. In het hart van mijn ouders was er altijd een morgen. Denkend aan dat morgen, bedankt voor vandaag”, aldus Margareta.

President Iohannis hield een lang betoog waarin hij de overleden koning uitvoerig prees. “We eren vandaag, met diep respect, de herinnering aan een grote persoonlijkheid uit onze geschiedenis. Mihai diende de zaak van vrijheid en democratie en na de communistische machtsovername, toonde hij moed en plichtsbesef. Tijdens zijn ballingschap symboliseerde de koning de hoop op een wedergeboorte en het vrije Roemenië, waar naar de Roemenen niet ophielden te streven.”

Brutaal

“Na de val van het communisme werd hij brutaal gestopt om het land binnen te gaan”, ging de president verder. “Tegen deze wanhopige en absurde acties stelde hij zijn waardigheid en de kracht van zijn karakter. Voor al deze verdiensten zal Mihai in het geheugen van het Roemeense volk blijven als een grote staatsman. Hoewel hij meer dan zeventig jaar geleden regeerde, behoren zijn principes niet tot het verleden, maar integendeel, ze zijn actueler dan ooit.”

“Denkend aan zijn nagedachtenis, hebben we allemaal de plicht om te zorgen voor een stabiel, waardig en gerespecteerd Roemenië, welvarend en sterk, met een solide rechtsstaat, waarin het streven naar vrijheid en welvaart van Roemenen wordt vervuld en waar niemand is boven de wet staat. Een Roemenië waarin het openbare leven wordt gedomineerd door verantwoordelijkheid, fatsoen en competentie. Een sterker en meer verenigd Roemenië, waaraan we allemaal moeten werken”, zei Iohannis.