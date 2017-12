MADRID – Het Spaanse koningspaar heeft maandag via de koninklijke website en Twitter de jaarlijkse kerstkaart ook gedeeld met het Spaanse publiek. Net als vorig jaar toont de kaart een foto van het koninklijk gezin, in oktober gemaakt bij het Koninklijk Paleis na afloop van het nationaal defilé ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Volgens de online nieuwssite El Confidencial is de opname veel formeler dan in voorgaande jaren, waarbij vaak een vakantiefoto werd gebruikt en het gezin er gemoedelijker opstond. Koning en koningin en hun dochters Leonor en Sofia wensen iedereen ‘Feliz Navidad’, een gelukkig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2018. De kaart is door alle vier ondertekend.

Het emeritus-koningspaar Juan Carlos en Sofia stuurt dit jaar geen foto maar een traditionele kerstafbeelding, van de kerststal met Maria en Jozef.