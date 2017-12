Prins William en zijn vrouw Catherine brengen van dinsdag 30 januari tot en met vrijdag 2 februari een officieel bezoek aan Zweden en Noorwegen. Dit kondigde Kensington Palace maandag aan.

De reis begint in Zweden. Het Noorse hof verwacht de hertog en hertogin van Cambridge op 1 en 2 februari.

William was vorige maand in zijn eentje afgereisd naar Finland. Aanvankelijk zou ook zijn zwangere vrouw Catherine meegaan naar het hoge noorden en zou het paar na Finland doorreizen naar de buurlanden Zweden en Noorwegen. Het bezoek aan de Noren en Zweden is echter doorgeschoven.

William en Catherine maken de reizen formeel op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast speelt mee dat koningin Elizabeth (91) een leeftijd heeft bereikt waarop ze haar reizen tot het allernoodzakelijkste beperkt en zelfs geheel afziet van verre reizen.