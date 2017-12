STOCKHOLM – De Zweedse koninklijke familie heeft kennisgemaakt met de winnaars van de Nobelprijzen van dit jaar. Dat gebeurde in het koninklijke slot in Stockholm, voor de start van het koninklijke diner.

De uitreikingen waren een dag eerder. In voorgaande jaren ontmoette de koninklijke familie de winnaars meteen na de uitreiking. Net als vorig jaar werd de audiëntie verplaatst en dat bevalt de koning prima, laat het Zweedse hof weten. Nu de ontmoeting een dag later is, is er voor de Zweedse royals meer gelegenheid om rustig kennis te maken met de winnaars.

In de vooravond werden de Nobelprijswinnaars ontvangen door het koningspaar en de prinsen en prinsessen met hun partners. Daarna begon het diner. De koning had daarvoor zo’n 150 mensen uitgenodigd.