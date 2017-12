De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary nemen dinsdag deel aan een zeilrace in Sydney. Het paar zeilt mee op de Wild Oats XI tijdens de CYCA SOLAS Big Boat Challenge.

De race in de haven van Sydney is de traditionele aftrap van het voorprogramma van de Sydney Hobart Yacht Race. De zeilrace van Sydney over de Tasmanzee naar Hobart op het eiland Tasmanië gaat op eerste kerstdag van start. De Wild Oats XI is recordhouder in het aantal overwinningen. Het megajacht won sinds 2005 al negen keer de wedstrijd over 1170 kilometer.

Kroonprins Frederik, die een fanatiek wedstrijdzeiler is, neemt niet deel aan de Sydney Hobart Yacht Race. Ook de van oorsprong Australische prinses Mary maakt geen deel uit van de wedstrijdbemanning.