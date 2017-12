NORTH KENSINGTON – Kate, de hertogin van Cambridge, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Rugby Portobello Trust, een organisatie die slachtoffers van de brand in Grenfell Tower helpt. De echtgenote van prins William sprak met moeders en hun kinderen die in de flat in Londen woonden waar in juni een enorme brand woedde.

Kate zette het personeel en de vrijwilligers in het buurthuis in het zonnetje en bedankte ze voor hun enorme inzet. “In de nasleep van deze vreselijke tragedie in de Grenfell Tower hebben jullie allemaal keihard gewerkt om de nabestaanden van de brand te helpen met praktische en emotionele ondersteuning”, las ze voor uit een brief die ze samen met prins William had geschreven. “Jullie inspanningen zijn cruciaal geweest in een tijd van overweldigend verdriet.” Na de korte speech was het tijd om de ‘Magic Mums’-club te bezoeken, dat vandaag een Kerstfeest organiseerde. De zwangere Catherine sprak met de moeders en deelde kerstcadeautjes uit aan de allerkleinsten.

De Rugby Portobello Trust ondersteunt gezinnen en jongeren die in moeilijke situaties zitten. Zo ook de families die getroffen zijn door de brand. Zij worden bijvoorbeeld geholpen bij het zoeken van nieuwe woonruimte of het aanvragen van bepaalde subsidies. Ook kunnen jongeren bij de organisatie terecht voor sportactiviteiten, onderwijs en huiswerkbegeleiding.

Bij de brand in de woontoren op 14 juni kwamen tachtig mensen om het leven. Het Britse koningshuis leefde in de afgelopen maanden mee met de slachtoffers. Zo brachten koningin Elizabeth en prins William enkele dagen na de brand een bezoek aan de getroffenen en wonen William, zijn echtgenote Catherine en prins Harry donderdag een herdenkingsdienst in St. Paul’s Cathedral bij.