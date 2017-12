In het Koninklijk Paleis in Amsterdam is dinsdag een nieuwe pop-upexpositie geopend. Deze toont de nieuwe tenues voor lakeien en portiers zoals deze bij officiële gelegenheden worden gedragen, maakte het paleis dinsdag bekend.

De expositie is te bezichtigen voor iedereen die een toegangskaartje voor het paleis koopt. De tenues zijn tot half februari te bewonderen.

Eerder was in het Paleis op de Dam een pop-upexpositie te zien over het leven van koning Willem-Alexander, ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.