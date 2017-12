MONACO – Prins Albert van Monaco is zijn veelbesproken snor weer kwijt. Het jubileumjaar van de Compagnie des Carabiniers du Prince is voorbij en dat betekent dat de vorst zijn snor die hij ter ere van het tweede eeuwfeest had laten groeien, kon afscheren.

Op sociale media had Albert de afgelopen maanden veel commentaar gekregen op zijn ‘moustache’. De discussie verhevigde toen ook andere leden van de prinselijke familie met een snor verschenen, zoals Louis Ducret, de zoon van prinses Stéphanie, en Pierre Casiraghi, zoon van prinses Caroline.

Het was echter geen modegril van de Monegaskische mannen, maar een eerbetoon aan de paleiswacht, die dit jaar tweehonderd jaar bestaat. De leden daarvan dragen traditioneel een snor, en daarom kwam Albert er na de zomervakantie ook mee aanzetten.