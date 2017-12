BOEKAREST – President Klaus Iohannis van Roemenië leidt woensdagmiddag de nationale delegatie die de laatste eer komt bewijzen aan de vorige week overleden koning Mihai. De kist met het stoffelijk overschot van Mihai wordt woensdag vanuit Zwitserland overgevlogen naar Roemenië, waarna deze wordt opgesteld in de erehal van kasteel Peles bij Sinaia. Daar kunnen de autoriteiten en het corps diplomatique afscheid nemen.

Het koninklijk huis heeft een strak schema opgesteld. President Iohannis, vertegenwoordigers uit buurland Moldavië waarover Mihai nog heeft geregeerd toen hij tot Roemenië behoorde, leden van de regeringen en de parlementen van beide landen zijn het eerst aan de beurt. Daarna komen de staatsinstellingen aan bod, gevolgd door het corps diplomatique en tot slot de wetenschappenlijke academies van Roemenië en Moldavië en de kerkelijke autoriteiten.

Aan het begin van de avond wordt de kist overgebracht naar het voormalige Koninklijk Paleis in Boekarest, dat nu dienst doet als kunstmuseum. Daar kan het publiek vanaf negen uur ’s avonds in de Troonzaal langs de baar defileren. Ook donderdag en vrijdag gaat het paleis daarvoor open. De uitvaart van koning Mihai is zaterdag en neemt inclusief transport naar de koninklijke begraafplaats in Curtea de Arges de hele dag in beslag.

In het Roemeense parlement is de koning maandag in een gezamenlijke zitting van Senaat en Huis van Afgevaardigden herdacht. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd, te beginnen op donderdag.