LONDEN – De Britse prinsen William en Harry verschenen dinsdag samen op de rode loper bij The Royal Albert Hall in Londen. De broers waren aanwezig voor de Europese première van Star Wars: The Last Jedi waar ze zelf een klein rolletje in spelen.

De royals, die veel bekijks trokken van het publiek en de vele fotografen, hesen zich voor de nieuwste Star Wars-film in een Stormtrooper-outfit. Ook acteur Tom Hardy en zanger Gary Barlow hebben een klein rolletje in dezelfde scène. Voor de première waren vierhonderd speciale gasten uitgenodigd, waaronder veteranen en vrijwilligers van goede doelen die gerelateerd zijn aan The Royal Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van de broers en Williams vrouw Catherine.

William en Harry zijn liefhebbers van Star Wars. Vorig jaar bezochten de twee de filmset in de Londense Pinewood Studio’s. De prinsen kregen er een rondleiding en mochten met een aantal filmattributen ‘spelen’. Zo vochten de broers een heus lightsabergevecht uit.