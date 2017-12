LONDEN – Koningin Elizabeth en prins Philip zijn dit jaar niet de enige leden van de Britse koninklijke familie die een bijzondere huwelijksverjaardag te vieren hebben, ook al komt er niemand in de buurt van de zeventig jaar dat zij samen zijn. Prinses Anne (67), enige dochter van de Queen, viert dinsdag haar zilveren bruiloft met tweede echtgenoot vice-admiraal Tim Laurence (62). Het paar huwde op 12 december 1992.

Prinses Anne had er toen al een bijna twintig jarig huwelijk op zitten met Captain Mark Phillips, met wie ze in november 1973 was getrouwd en met wie ze twee kinderen kreeg: Peter en Zara. Dat huwelijk liep eind jaren tachtig op zijn einde en in het voorjaar van 1992 werd de scheiding geformaliseerd. Daarmee kwam de weg vrij voor een verbintenis met Tim Laurence, met wie de ‘Princess Royal’ al langere tijd een relatie had.

Laurence was enige tijd adjudant van koningin Elizabeth en in die hoedanigheid verbleef hij vaak en dicht bij de koninklijke familie. In 1989 wist boulevardblad The Sun de hand te leggen op gestolen privé-correspondentie van Laurence aan prinses Anne, waardoor duidelijk werd dat ze een nieuwe vriend had.

‘Rampjaar’

Het huwelijk werd gesloten in Schotland, in de Cathrie Kirk op het koninklijk landgoed Balmoral. De kerk van Schotland had anders dan de kerk van Engeland geen verbod op het sluiten van een tweede huwelijk van mensen van wie de ex-partner nog in leven is.

Voor koningin Elizabeth was het tweede huwelijk van Anne het enige lichtpuntje in een jaar dat ze in een toespraak ter gelegenheid van haar veertigste regeringsjubielum omschreef als ‘rampjaar’, ‘annus horribilis’. Een deel van haar geliefde Windsor Castle was uitgebrand, Charles en Diana hadden aangekondigd uit elkaar te zullen gaan en Anne was eerder in het jaar al gescheiden. Het was nog maar een kwestie van tijd alvorens ook zoon Andrew zou scheiden van ‘Fergie’, die dat jaar was gefotografeerd terwijl ze sabbelde aan de tenen van haar ‘financieel adviseur’.