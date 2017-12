Het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël is volgens de Jordaanse koning Abdullah een gevaarlijk besluit van de Verenigde Staten. Het bedreigt de veiligheid en stabiliteit in de regio en ondermijnt de inspanningen om het vredesproces in te hervatten, zei Abdullah woensdag in Istanbul op de speciale top van de organisatie voor islamitische samenwerking OIC.

”We hebben voortdurend gewaarschuwd voor het gevaar van eenzijdige beslissingen over Jeruzalem”, zei de koning van Jordanië.

Op initiatief van de Turkse president Recep Erdogan vergaderen twintig landen over de erkenning door de Amerikaanse president Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Ook de Palestijnen zien Jeruzalem als hun hoofdstad.