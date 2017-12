BOEKAREST – Duizenden Roemenen verzamelden zich woensdagavond voor het voormalige Koninklijk Paleis in Boekarest om de laatste eer te bewijzen aan de vorige week overleden laatste koning Mihai. In een lange rij, die rond het nu als kunstmuseum in gebruik zijnde gebouw slingerde, wachtte het publiek geduldig om binnen te worden gelaten. De kist met het stoffelijk overschot van de koning staat sinds woensdagavond opgesteld in de Troonzaal. Daar kunnen de Roemenen tot vrijdagavond afscheid nemen.

Het hek voor het paleis is inmiddels omgetoverd tot een zee van bloemen, aangevuld met dankbetuigingen aan de overleden koning en vlaggen met het koninklijk wapen. Langs het hek brandden ook duizenden kaarsen. Op de stoep hadden woensdagavond televisieploegen positie gekozen om rechtstreeks verslag te doen van de aankomst van de kist bij het paleis en de publieke belangstelling.

Het verkeer in het centrum van Boekarest was lange tijd ontregeld omdat ruimte gemaakt moest worden voor de stoet die de kist, die woensdagmorgen was overgebracht uit Zwitserland, vanuit het kasteel Peles waar officieel Roemenië afscheid kon nemen, naar de hoofdstad moest brengen. Langs de route stonden her en der belangstellenden die klapten toen de lijkwagen langs reed.

In Roemenië beginnen donderdag drie dagen van nationale rouw. Het centrum van Boekarest is inmiddels royaal voorzien van de nationale driekleur, waaraan een zwart rouwlint is bevestigd. De uitvaart is zaterdag en neemt nagenoeg de hele dag in beslag.