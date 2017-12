Lichaam koning Mihai aangekomen in Roemenië

De kist met het stoffelijk overschot van koning Mihai is woensdag vanuit Zwitserland overgevlogen naar Roemenië. Op de luchthaven Henry Coanda was een militaire ceremonie. Kroonprinses Margareta en haar man prins Radu keken toe hoe militairen de met een Roemeense vlag gedrapeerde kist uit het vliegtuig droegen.

De kist wordt opgesteld in de erehal van kasteel Peles bij Sinaia. Daar kunnen de autoriteiten en het corps diplomatique afscheid nemen. Aan het begin van de avond wordt de kist overgebracht naar het voormalige Koninklijk Paleis in Boekarest, dat nu dienstdoet als kunstmuseum. Daar kan het publiek vanaf negen uur ’s avonds in de Troonzaal langs de baar defileren. Ook donderdag en vrijdag gaat het paleis daarvoor open.

De uitvaart is zaterdag in Curtea de Arges, waar zich de laatste rustplaatsen bevinden van de koninklijke familie. Daarbij worden veel buitenlandse koninklijke vertegenwoordigers verwacht, onder wie het Zweedse koningspaar, koningin Sofia van Spanje, de Britse prins Charles en groothertog Henri van Luxemburg.

Mihai overleed op 5 december op 96-jarige leeftijd in Zwitserland. Hij regeerde sinds december 1947 niet meer maar werd door Roemenië na de val van het communisme weer als koning erkend, ook al kreeg hij zijn troon niet terug.