Koningin Máxima dompelt zich in januari onder in de wereld van ecologisch verantwoorde producten en biologische landbouw. Ze opent op 17 januari de Bio-beurs in Zwolle, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

Op de beurs in de IJsselhallen kunnen bezoekers kennismaken met nieuwe biologische producten, workshops volgen of presentaties bijwonen. Het tweedaagse evenement richt zich voornamelijk op zakelijke bezoekers, zoals boeren, horecaondernemers of onderzoekers.

De Bio-beurs is nog een jong evenement. De brancheorganisatie voor bio-producten Bionext organiseert het evenement sinds 2015 in samenwerking met de Libéma, de eigenaar van de IJsselhallen.