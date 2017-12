Meghan Markle viert Kerstmis in Sandringham

De kersverse verloofde van de Britse prins Harry brengt de kerst door met haar toekomstige schoonfamilie. De Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) schuift dan aan bij koningin Elizabeth II en andere leden van het koningshuis.

De koninklijke familie viert de kerst op landgoed Sandringham. Markle moet vermoedelijk rekening houden met een paar verrassingen. Zo openen de meeste Britten hun cadeaus op eerste kerstdag, maar doen de royals dat al op kerstavond. Een Duitse traditie, berichtte de krant The Telegraph.

Markle moet haar toekomstige echtgenoot in elk geval een deel van de kerstavond missen. De dames trekken zich naar verwachting ’s avonds laat terug, waarna de mannen port of brandy drinken. Verder staat onder meer een kerkbezoek op het programma. Ook mogen gasten zich tegoed doen aan lekkernijen als scones, sandwiches en cake.

Het is niet de eerste ontmoeting tussen Markle en de koningin. De actrice sprak de 91-jarige Elizabeth al zeker twee keer. Harry grapte eerder dat zijn verloofde in elk geval in de smaak viel bij de honden van zijn grootmoeder. ,,Ik moet al 33 jaar het geblaf ondergaan. Zij loopt naar binnen en er gebeurt helemaal niets”, lachte de prins.