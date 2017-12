LONDEN – Het BBC-kinderprogramma Blue Peter heeft Prins William en zijn echtgenote Kate onderscheiden met hun jaarlijkse award. De hertog en hertogin van Cambridge kregen de gouden Blue Peter-speld voor hun liefdadigheidswerk die het uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken van psychische problemen promoot.

Het koninklijk echtpaar was speciaal voor de uitreiking afgereisd naar de studio om de prijs in ontvangst te nemen. In het dankwoord aan de presentatoren Lindsey Russell and Radzi Chinyanganya zei William: ”Wow, dat is prachtig, een onderscheiding van Blue Peter. Dank jullie wel!”

Eerdere winnaars van de prijs waren Sir David Attenborough, J.K. Rowling, Mary Berry, David Beckham en koningin Elizabeth.

Blue Peter is het langstlopende kindertelevisieprogramma ter wereld. Het wordt al sinds 1958 door de BBC uitgezonden. De aflevering met de uitreiking wordt donderdag uitgezonden op de zender CBBC.