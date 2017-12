Prinses Beatrix bezoekt 22 januari een symposium van het interreligieus netwerk In Vrijheid Verbonden. Ze hoort hier onder meer een lezing van Greenpeace-activiste Faiza Oulahsen, die in 2013 vier maanden gevangenzat in Rusland.

Oulahsen, die hoofdspreker is van de bijeenkomst, vertelt in TivoliVredenburg in Utrecht over het vasthouden aan eigen idealen in moeilijke omstandigheden. Het overkoepelende thema van het symposium is ‘Een duurzame samenleving’. Naast lezingen zijn er ook dans- en zangoptredens die vanuit verschillende overtuigingen het thema duurzaamheid belichten.

In Vrijheid Verbonden beschrijft zichzelf als een groep mensen die zich vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen sterk maken voor democratie. Aan het netwerk zijn vertegenwoordigers van de islam, jodendom, christendom, boeddhisme, hindoeïsme en humanisme verbonden.

Prinses Beatrix heeft een bijzondere relatie met In Vrijheid Verbonden. Het samenwerkingsverband organiseerde zijn eerste symposium in 2005 ter ere van haar 25-jarige regeerperiode als koningin.