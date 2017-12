De Belgische regering wil de jaartoelage van prins Laurent voor 2018 verlagen met 15 procent. Dat heeft de woordvoerder van premier Charles Michel laten weten. Laurent krijgt jaarlijks ruim drie ton.

De jongere broer van koning Filip bezocht afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in legertenue de Chinese ambassade. Het is niet de eerste keer dat Laurent solo optreedt. Michel had hem daarvoor al eerder op het matje geroepen.

Onlangs verweerde de prins zich tegen de dreigende korting op zijn dotatie in een zeven pagina’s tellende brief. Zo zou hij daardoor worden veroordeeld tot een “sociaal isolement” omdat hij steeds toestemming moet vragen als hij ergens heen wil. Dat is een schending van zijn mensenrechten, betoogde hij.

De federale regering zal het voorstel nu aan de Kamer voorleggen.