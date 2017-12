Prins Charles, zijn vrouw Camilla, prins Harry, prins William en zijn vrouw Kate hebben donderdag een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de brand in Grenfell Tower bijgewoond.

Tijdens de dienst in de St. Paul’s Cathedral in Londen werden de slachtoffers van de brand herdacht. De bijeenkomst was ook bedoeld om iedereen te bedanken die ter plaatse hulp bood op het moment van de tragedie zoals hulpdiensten en het revalidatieteam. Ook werd er aandacht besteed aan vrijwilligers, de publieke steun en de respons van de gemeenschap.

Ongeveer 1500 mensen waren uitgenodigd voor de interreligieuze dienst, die live werd uitgezonden op BBC1. Ook premier Theresa May en Labour-leider Jeremy Corbyn woonden de herdenking bij. Wethouder Elizabeth Campbell, leider van Royal Borough of Kensington en Chelsea, was niet aanwezig. Een aantal gezinnen had verklaard dat ze niet wilden dat leden van de raad daar officieel vertegenwoordigd waren.

Optredens

Tijdens de dienst waren er optredens van de Ebony Steel Band, Portobello Road Salvation Army Band, een islamitisch meisjeskoor van de Al Sadiq en Al Zahra scholen en St Paul’s Cathedral Choir. Ook werd er een vooraf opgenomen geluidsmontage van anonieme stemmen uit de Grenfell-gemeenschap afgespeeld. Aan het einde van de dienst verlieten nabestaanden en overlevenden de kathedraal in stilte met witte rozen.

Het uiteindelijke dodental van de brand is vastgesteld op 53 volwassenen en 18 kinderen. De herdenking is precies zes maanden na de tragedie in North Kensington gehouden. Prins William en koningin Elizabeth bezochten toentertijd de plek van de brand, waar ze bewoners en vrijwilligers ontmoetten.

In september bezochten William en Harry ook het gemeenschapscentrum Support4Grenfell, dat in juli werd opgericht door hun koninklijke stichting als reactie op de tragedie. Het is bedoeld om geestelijke gezondheidszorg te bieden aan ouders en kinderen die getroffen zijn door de brand.