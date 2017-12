Dit is alweer het laatste nummer dat in 2017 van de drukpersen rolt. Dit is alweer de laatste keer dat ik u dit jaar schrijf, mijn volgende schrijven zal in 2018 zijn. Op mijn bureau ligt het superdikke Jaarboek met zijn extra chique cover naar me te stralen. Wat hebben we een fantastisch hartelijke woorden ontvangen op deze bijzondere uitgave. Met heel veel plezier stuurden wij deze prachtige editie naar al onze abonnees. Het voelde alsof we een cadeau speciaal voor u maakten. Niet-abonnees kunnen het Jaarboek kopen in de winkel, want het is natuurlijk een ideaal cadeau voor de feestdagen. Dat geldt overigens ook voor onze kalender.

Ook nu wilden wij een cadeautje aan u geven. In het hart van uw Vorsten vindt u de dames van de koning. Met een schaar en wat plezier maakt u feestelijke hangers voor in uw kerstboom of kamerplant. Met Pasen kunnen ze weer tevoorschijn gehaald worden, want we hebben al ontdekt dat ze ook op een gekookt eitje passen.

Wat sluit het jaar 2017 romantisch af, met de verlovingsaankondiging van prins Harry en zijn Meghan Markle. Kim Posthumus vertelt u in detail over deze prille koninklijke liefde. Ik verheug me nu al op 2018 wanneer we verslag kunnen doen van hun huwelijk, misschien wel met de kleine George en Charlotte als bruidskinderen! Het zal een ander huwelijk zijn dan dat van zijn broer William, maar ook Diana’s jongste zoon en zijn bruid zullen die dag ontroeren.

We hebben natuurlijk nog meer. Josine Droogendijk zette haar favoriete koninklijke outfits van 2017 op een rij. Zij volgt de dames van de Europese vorstenhuizen, of eigenlijk hun garderobes, op de voet. Niemand anders in Nederland weet zo snel wat er gedragen wordt. Ik vind haar keuze verrassend, want ik dacht zeker te weten dat ze koningin Máxima op de eerste plaats zou zetten. Niet dus.

Mijn persoonlijk hoogtepunt was mijn interview met Frans Hoogendoorn. Ik geef het eerlijk toe: ik ben fan van deze couturier. Hij is een echte heer, lief en grappig en altijd bescheiden, terwijl hij de mooiste creaties maakt, ook voor Nederlandse prinsessen. We kennen elkaar al wat langer en het was een grote eer om door hem persoonlijk over zijn tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag rondgeleid te worden.

Maar het zijn niet alleen mode en prinsessen die de toon zetten in deze Vorsten. Wim Dehandschutter reisde voor Vorsten naar India om verslag te doen van het staatsbezoek van zijn koning en koningin. ‘Royals voor de Taj Mahal’ heeft er een nieuw hoofdstuk bijgekregen. En wist u dat een broche op een hoed ooit voorbehouden was aan mannen? Onze deskundige op het gebied van (antieke) juwelen, Martijn Akkerman, vertelt u er meer over. Natuurlijk staan we ook stil bij het indrukwekkende bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de Cariben. En we tonen u de meest vertederende foto’s van de doop van het Zweedse prinsje Gabriel, de eerste koninklijke doop in de winter ooit volgens het hof.

Natuurlijk hebben we nog veel meer, maar mijn laatste woorden wil ik gebruiken om u namens alle makers van Vorsten fijne feestdagen te wensen en een gelukkig, gezond en vorstelijk 2018!