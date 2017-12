LONDEN – Koningin Elizabeth heeft donderdag sultan Hassanal Bolkiah van Brunei ontvangen. De koningin ontving hem voor een audiëntie op Buckingham Palace.

Elizabeth kon de sultan zodoende alsnog persoonlijk feliciteren met zijn gouden regeringsjubileum. Hassanal Bolkiah zat eerder dit jaar vijftig jaar op de troon van het Zuidoost-Aziatische land, dat deel uitmaakt van het Gemenebest van Naties waarvan koningin Elizabeth hoofd is.

In oktober woonden Elizabeths zoon prins Edward en zijn vrouw Sophie al de festiviteiten bij in Brunei en later brachten ook prins Charles en zijn vrouw Camilla persoonlijk een bezoek aan de sultan toen zij in november door Azië toerden.

Elizabeth bezocht Brunei twee keer voor een staatsbezoek: in 1972 en 1998. In 1992 was de sultan op zijn beurt in Londen voor een staatsbezoek. Ook was hij in 2012 op Windsor Castle voor de festiviteiten rond het zestigjarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth.

Na het onderhoud met de koningin sprak sultan Hassanal Bolkiah donderdag ook met prins William.