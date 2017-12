BRUSSEL – Koning Filip heeft donderdag de redactie van de Belgische editie van de krant Metro bezocht. Op de burelen van het dagblad maakte de Belgische vorst kennis met jong journalistiek talent, zo is te zien op foto’s die het koninklijk huis heeft getweet.

Het bezoek aan Metro valt samen met de ontknoping van Belgodyssee. Voor deze wedstrijd worden Franstalige en Nederlandstalige jonge journalisten aan elkaar gekoppeld. De duo’s maken vervolgens radioreportages en schrijven artikelen voor de online- en geschreven pers.

Filip was donderdag ook aanwezig bij de prijsuitreiking in het koninklijk paleis. De studenten Ruben Matthys en Milan Berckmans sleepten de hoofdprijs in de wacht met hun reportages over eetbare sprinkhanen en een start-up in kunstfoto’s.

Het naar de koning vernoemde Prins Filipfonds is een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse competitie, die in 2005 het levenslicht zag. De andere organisatoren zijn de omroepen VRT en RTBF en de kranten L’Avenir en Metro.