Koningin Máxima is donderdagmiddag door niemand minder dan de kerstman verwelkomd bij het Kerst Muziekgala. Voor de deur van Ahoy in Rotterdam stond de kindervriend Máxima op te wachten. Ook burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb stond klaar om haar welkom te heten.

Máxima is als erevoorzitter van het platform Méér Muziek in de Klas een van de eregasten van het evenement. Het gala komt voort uit het televisieprogramma Lang leve de muziek show, waarin de afgelopen maanden schoolklassen streden om een plekje in de grootste schoolband van Nederland. Dit jaar tonen 360 kinderen hun muzikale talenten.

Naast de schoolband zijn er optredens van onder meer Ronnie Flex, VanVelzen, Trijntje Oosterhuis, Tania Kross en Anita Meyer. De middag wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro.

Het kerstgala is volgende week zaterdag, op 23 december, te zien op televisie. De show wordt dan uitgezonden door AVROTROS op NPO 1.