Koning Felipe van Spanje heeft donderdag een luchtmachtbasis op de Canarische eilanden bezocht.

De Spaanse vorst was op de Base Aérea de Gando in Las Palmas en ging langs bij de afdeling ALA 46, wiens missie het is om de Canarische archipel te verdedigen. De F18’s die op het eiland zijn gestationeerd staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat.

Tijdens zijn bezoek ontmoette Felipe het 802 reddingssquadron, dat is uitgerust met helikopters en vliegtuigen en ging hij langs bij het commandocentrum vanwaar operaties worden gecoördineerd.

Senegal

Felipe’s vrouw, koningin Letizia, is donderdag in Senegal voor de laatste dag van haar tweedaagse bezoek aan het Afrikaanse land. Het doel van haar reis is om te zien en horen wat de samenwerking met Spanje in dit land doet. Deze is gericht op de bevordering van democratisch bestuur, evenals op plattelandsontwikkeling en voedsel- en voedingszekerheid, naast de bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid.

De Spaanse vorstin begon de dag in de hoofdstad Dakar, waar ze Senegalese vrouwen ontmoette die opkomen voor mensenrechten. Daarna gaat ze langs bij een organisatie die zich inzet voor de integratie van straatkinderen in de buitenwijken van Dakar.