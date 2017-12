BRUSSEL – Prins Laurent heeft via zijn advocaat gereageerd op het voorstel van de Belgische regering om zijn jaartoelage met 15 procent te verminderen. De jongere broer van koning Filip noemt de maatregel “disproportioneel”.

Volgens Laurents raadsman Laurent Arnauts komt het “bedrag van 46.000 euro de facto overeen met zo goed als de hele jaarlijkse nettobezoldiging van de prins”, aldus de advocaat tegenover Belga. Arnauts wijst erop dat de dotatie moeilijk in te krimpen is omdat Laurent er ook bijvoorbeeld personeel van moet betalen.

Laurent werd afgelopen zomer weer op het matje geroepen toen hij opnieuw zonder toestemming van de regering op pad ging. Dit keer bezocht hij de Chinese ambassade om het negentigjarig bestaan van het leger van China te vieren.

Arnauts hekelt het dat de beslissing voor de korting is genomen na een grotendeels geheime procedure zonder wederhoor. “Dit vormt een nieuwe schending van de fundamentele beginselen van de gerechtelijke opdracht die de wet aan de ministerraad heeft toevertrouwd in samenwerking met het parlement”, zegt hij. De raadsman zei eerder al dat de dreigende korting een schending van de mensenrechten is.